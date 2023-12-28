Мир 28 декабря 2023, 02:16 Украинский омбудсмен заявил, что новый закон о мобилизации противоречит конституции Омбудсмен Рады Лубинец: новый закон о мобилизации противоречит конституции Официальное интернет-представительство президента Украины

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Новый законопроект о мобилизации противоречит конституции. Такое заявление в интервью телеканалу «1+1» сделал уполномоченный по правам человека Верховной рады Дмитрий Лубинец.

Омбудсмен заявил, что в документе есть нормы, ограничивающие права граждан Украины.

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«В этом законопроекте, на мой взгляд, есть вещи, которые противоречат конституции Украины», — отметил Лубинец.

Он пообещал написать все свои возражения, когда документ попадет к нему на согласование. Лубинец отметил, что в одном из пунктов нарушается норма конституции, по которой нельзя ограничивать в правах человека, тем более бесконечно.

Мобилизация полумиллиона человек станет серьезным вызовом для экономики Украины, заявили в Минфине страны. Внутренний потенциал финансирования военных потребностей истощен, властям придется искать дополнительный источник доходов.