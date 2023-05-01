Мир 01 мая 2023, 01:45 Украинский омбудсмен посоветовал жителям новых регионов России получить российский паспорт Украинский омбудсмен Лубинец: жителям новых регионов России нужно получить паспорт РФ РИА «Новости»

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Украинцам, которые сейчас проживают территории России, рекомендовали получать российские паспорта. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Его слова привело агентство УНИАН.

«Я бы посоветовал брать российский паспорт, все же для себя принять решение выжить. Это самое главное», — заявил Лубинец.

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По его словам, власти киевского режима уже начали разрабатывать законопроект, который даст украинцам право отказаться от использования российского паспорта. После отказа получить российское гражданство им придется покинуть РФ.

Ранее МВД обязали проверять россиян, которые отказались от гражданства Украины, но все еще продолжают пользоваться правами гражданина этого государства. Согласно указу президента России Владимира Путина, госорганы должны выявить факт, когда россиянин, больше не имеющий гражданства Украины, совершает действия на правах гражданина другого государства. В случае подтверждения нарушения правоохранители вынесут мотивированное заключение.