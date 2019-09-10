  • Украинский омбудсмен анонсировал новый обмен заключенными

    10 сентября 2019, 08:58

    Юлия Булыгина

    Украина заинтересована в освобождении еще 113 человек, находящихся на территории России. Об этом заявила омбудсмен страны Людмила Денисова. Такого же мнения придерживается президент Владимир Зеленский.
    Украинский омбудсмен анонсировал новый обмен заключенными

    «Сейчас на территории России и в оккупированном Крыму находятся 113 [таких] граждан», — сказала Денисова в интервью РБК.

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    Ранее Зеленский объявил, что Украина должна работать над возвращением остальных заключенных. Вторым этапом в этом процессе может стать, по его словам, освобождение крымско-татарских активистов. Причем президент Украины заявил, что намерен это сделать очень быстро — не за год и не за два.

    В эфире телеканала «Громадское» Денисова уточнила, что Россия и Украина уже ведут переговоры о новом обмене. Фамилии тех, кто может принять участие в акции, она не стала называть.

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    Россия и Украина обменялись заключенными 7 сентября. Денисова рассказала, что переговорный процесс перешел в решающую стадию после телефонного общения Владимира Путина и Владимира Зеленского. Обмен произошел по формуле «35 на 35».

    Известно, что из России были выпущены 24 моряка, задержанных за пересечение границы в Керченском проливе, и режиссер Олег Сенцов. Украина передала в РФ журналиста Кирилла Вышинского и бывшего командира бригады противовоздушной обороны ДНР Владимира Цемаха.