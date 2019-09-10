Украинский омбудсмен анонсировал новый обмен заключенными

Украина заинтересована в освобождении еще 113 человек, находящихся на территории России. Об этом заявила омбудсмен страны Людмила Денисова. Такого же мнения придерживается президент Владимир Зеленский.

«Сейчас на территории России и в оккупированном Крыму находятся 113 [таких] граждан», — сказала Денисова в интервью РБК.

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Ранее Зеленский объявил, что Украина должна работать над возвращением остальных заключенных. Вторым этапом в этом процессе может стать, по его словам, освобождение крымско-татарских активистов. Причем президент Украины заявил, что намерен это сделать очень быстро — не за год и не за два.

В эфире телеканала «Громадское» Денисова уточнила, что Россия и Украина уже ведут переговоры о новом обмене. Фамилии тех, кто может принять участие в акции, она не стала называть.

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Россия и Украина обменялись заключенными 7 сентября. Денисова рассказала, что переговорный процесс перешел в решающую стадию после телефонного общения Владимира Путина и Владимира Зеленского. Обмен произошел по формуле «35 на 35».

Известно, что из России были выпущены 24 моряка, задержанных за пересечение границы в Керченском проливе, и режиссер Олег Сенцов. Украина передала в РФ журналиста Кирилла Вышинского и бывшего командира бригады противовоздушной обороны ДНР Владимира Цемаха.