Мир 15 апреля 2023, 04:32 Украинский олимпийский чемпион остался недоволен запретом на соревнования с россиянами Украинский спортсмен Беленюк остался недоволен запретом на соревнования с россиянами Pxhere

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Украинский олимпийский чемпион Жан Беленюк, который сейчас является депутатом Верховной рады, выразил недовольство по поводу запрета на соревнования с россиянами и белорусами.об этом сообщил «Московский комсомолец».

По словам депутата Рады, свыше половины международных федераций уже дали либо дадут разрешение спортсменам из России и Белоруссии на участие в своих соревнованиях. И, как заметил Беленюк, это автоматически будет означать запрет для украинских спортсменов.

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В основе этого решения, как отметил украинский депутат, лежит неправильная с точки зрения Украины позиция МОК. По мнению Беленюка, решать эти вопросы нужно было не за счет украинских спортсменов, а на уровне Международного олимпийского комитета.

Министерство молодежи и спорта Украины ранее запретило своим атлетам принимать участие в соревнованиях с представителями России и Белоруссии. При нарушении этого решения федерация того или иного вида спорта может потерять статус национальной. Также приказом разрешается отзывать делегации спортсменов Украины из рабочих поездок, если в первенствах участвуют белорусы или россияне.