Мир 28 июня 2023, 20:21 Украинский олигарх Фирташ хитростью избежал экстрадиции в США из Австрии — СМИ DW: украинский бизнесмен Фирташ получил дипломатическую должность в Белоруссии РИА «Новости»

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Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, которого подозревают в махинациях с топливом и неуплате налогов, получил в Австрии дипломатическую должность от Белоруссии, и теперь его не смогут экстрадировать в США. Об этом написало издание Deutsche Welle*, сославшись на решение Высшего земельного суда Вены.

Его новая должность — советник при международных организациях Белоруссии — подразумевает дипломатический иммунитет от уголовного преследования. Журналисты назвали этот поворот неожиданным. По их мнению, олигарх провернул все это специально, чтобы остаться в Австрии. Таким образом, Фирташ добился того, что после девяти лет судебной тяжбы по делу о его экстрадиции рассмотрение начнется заново. В то же время, по данным СМИ, Минюст Австрии указал на отсутствие у бизнесмена необходимой аккредитационной карты от МИД. Правовую оценку происходящему даст суд. Если он признает украинца дипломатом, рассмотрение дела об экстрадиции приостановят.

*Deutsche Welle — СМИ, признанное иноагентом в России.