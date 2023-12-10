Мир 10 декабря 2023, 05:05 Украинский офицер заявил о готовности ВСУ сдать позиции Офицер ВСУ Грин: Украина оставит часть позиций из-за проблем с обороной Официальный сайт президента Украины

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины могут сменить стратегию на поле боя. Им придется сдать некоторые территории и отступить на запад. Об этом рассказал украинский офицер Арти Грин в интервью на YouTube-канале политического обозревателя Юрия Романенко.

«Есть такое подозрение, что если у нас настолько мало сил и средств, а у России — достаточно, и они поступают, то нам придется оставить плацдарм на левом берегу Черного Жеребца, и, возможно, на левом берегу Оскола для того, чтобы минимизировать свои потери», — пожаловался военный.

Реклама

По мнению Грина, это плохая тенденция.

Ранее секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал, что командиры ВСУ отправляют призывников-инвалидов в штурмовые подразделения. Он отметил, что при этом в военкоматах ограниченно годным украинцам обещают только штабные и тыловые должности. Все меняется, когда они прибывают в расположение войсковых частей.

В начале осени президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о пересмотре всех решений военно-врачебных комиссий, принятых по призывникам и мобилизованным с 24 февраля 2022 года. Теперь в стране могут призвать в армию, в частности, людей с бессимптомным ВИЧ, вирусным гепатитом, вылеченным туберкулезом и так далее.