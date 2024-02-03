03 февраля 2024, 04:00
Украинский офицер рассказал о провальных контратаках ВСУ
Офицер ВСУ Лапин: украинцев бросают в атаки без поддержки артиллерии
Украинские власти пытаются стабилизировать фронт контратаками, но без поддержки артиллерии и беспилотников. Такими подробностями экс-депутат Верховной Рады Игорь Лапин поделился с украинским Пятым каналом.
«Проводятся стабилизационные мероприятия. Кто-то пошел на штурмы. <…> Туда не завезли 26 тысяч дронов, да и артиллерии там мало. Как отбивать без прикрытия тяжелой артиллерии и так далее? Опять, телами», — отметил он.
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По словам Лапина, у Вооруженных сил Украины постоянно не хватает солдат, чтобы занять оборону, поэтому украинским военнослужащим приходится сдавать позиции без боя. Но позже они несут большие потери в контратаках.
Ранее экс-офицер нацбата заявил, что руководство ВС России бережет своих солдат, поэтому позиции ВСУ уничтожаются артиллерией. Он признал, что Россия всегда имела «тотальное преимущество» по плотности артиллерийского огня.
ВСУ
Киев
Украина
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