Мир 24 января 2024, 04:59 Украинский офицер рассказал неприглядную правду о новобранцах в ВСУ Newsweek Polska: в ВСУ призывают страдающих от одышки и алкоголизма новобранцев РИА «Новости»

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В украинскую армию мобилизуют новобранцев, которые страдают от одышки и боятся звуков выстрелов. Правду о ВСУ польскому изданию Newsweek Polska рассказал украинский офицер.

«Мы видим все больше и больше людей в возрасте 45-47 лет. У них начинается одышка еще до того, как они добираются до линии фронта», — пожаловался офицер.

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Средний возраст украинских призывников за почти два года СВО вырос на 10 лет и составил 43 года. Офицер рассказал, что многие из них не могут стрелять, так как боятся звуков выстрела. Многие солдаты страдают алкоголизмом и большая часть из них не отличается от «уснувшего пьяницы, внезапно пробудившегося в военной форме».

Ситуация с личным составом в украинской армии — критическая. Пока в ВСУ ждут свежего пополнения, бюрократические задержки и попытки саботажа тормозят процесс мобилизации, считает командир пятой отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко.