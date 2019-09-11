  • Украинский «Нафтогаз» намерен потребовать денег у «Газпрома»

    11 сентября 2019, 23:41

    Светлана Степанова

    Украина намерена потребовать у России компенсационных выплат, если «Газпром» не пойдет на уступки в вопросе заключения нового транзитного контракта. Такое заявление сделал исполнительный директор украинской газовой компаний Юрий Витренко.
    Украинский «Нафтогаз» намерен потребовать денег у «Газпрома»

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    Витренко добавил, что «Газпром» не будет выплачивать компенсацию лишь в том случае, если тарифы останутся прежними и транзит через Украину продолжится.

    Как сообщил ТАСС, российская компания может настаивать, по мнению исполнительного директора «Нафтогаза», на нынешних условиях. Но тогда уже с 1 января 2020 года транзит газа через Украину прекратится. Украинская сторона намерена взыскать с «Газпрома» от 11 до 14 миллиардов долларов.

    Исполнительный директор «Нафтогаза» сделал акцент на том, что украинская сторона имеет право потребовать изменения тарифов на транзит, ведь это подразумевает текущий контракт с российским «Газпромом».

    Слушания по данном вопросу намечены на весну 2021 года, сообщила Газета.ru.