Украинский Минкульт внес Дмитрия Киселева в черный список

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло гендиректора МИА «Россия сегодня» и ведущего программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрия Киселева в черный список. Информацию об этом опубликовали на сайте украинского ведомства.

«Киселев Дмитрий Константинович (с 17.02.2022)», — значится в обновленном черном списке. В этом списке находятся лица, якобы создающие угрозу национальной безопасности Украины. Теперь, включая Киселева, их 209.

Сам телеведущий, как написало РИА «Новости», назвал свой «новый статус» смешным. Он отметил, что это действие подтвердило то, что власти Украины «живут в мире болезненных иллюзий».

Предложение внести Киселева в этот перечень было озвучено ранее советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания. В совете напомнили, что Киселева признали лицом, «представляющим угрозу» миру, безопасности и стабильности Украины, еще в 2014 году. Также против него введены персональные санкции Европейского суда.