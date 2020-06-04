Украинский Минкульт возглавил экс-гендиректор канала «1+1»

По данным информагентства, на досрочных парламентских выборах в прошлом году 54-летний Ткаченко получил девятое место в списке партии «Слуга народа». Позднее он возглавил Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики в Верховной раде.

«Газета.ru» напомнила, что ранее Ткаченко более 10 лет руководил холдингом Игоря Коломойского «1+1 media». Кроме «1+1», в него входят телеканалы «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «Бигуди», «Униан-ТВ».