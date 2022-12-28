Мир 28 декабря 2022, 23:08 Украинский министр заявил, что «на коленях» просил Маска запустить в стране Starlink Глава Минцифры Украины Федоров заявил, что на коленях умолял Маска запустить Starlink

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Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью Associated Press заявил, что «на коленях» просил главу компании SpaceX Илона Маска предоставить стране доступ к глобальной системе спутниковой связи Starlink.

«Я просто стоял на коленях, умоляя их начать работу на Украине, и обещал, что мы установим мировой рекорд», — отметил чиновник.

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СМИ отметили, что компания Маска передала Киеву 24 тысячи терминалов Starlink. Американский предприниматель сообщил Bloomberg о планах поставить Украине 10 тысяч терминалов, которые можно использовать при блэкауте.

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До этого Маск жаловался на финансовые потери из-за украинцев. SpaceX приходится самой оплачивать работу Starlink на Украине.

Ранее глава департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков заявил, что западные спутники, которыми пользуются ВСУ, станут законной целью ВС РФ.