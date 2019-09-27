Украинский министр увидел опасность в восстановлении авиасообщения с Россией

«Если мы все восстанавливаем, то значит, мы даем месседж внешнему миру, что все хорошо, все прекрасно, никаких проблем у нас с ними нет», — пояснил Криклий.

Что касается блокировки железнодорожного сообщения с Россией, то глава ведомства допустил такой вариант с политической точки зрения. Однако для рядовых украинцев, которые ездят в РФ, подобные шаги создадут дополнительные трудности. Им придется добираться через Белоруссию.