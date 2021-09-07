Украинский министр сообщил о сигнале США для России

Планы американских властей по оказанию военной помощи Украине являются лучшим «сигналом» Вашингтона Москве. Их обсуждали президенты США и Украины во время встречи Владимира Зеленского и Джозефа Байдена.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Тот факт, что именно во время визита США дополнительно выделили до конца года помощь на военные нужды Украины — это тоже сигнал для России», — заявил министр.

По его словам, об этом кулуарно говорили американские партнеры в ходе визита украинской делегации. Кулеба также подчеркнул, что «Россию беспокоит все, что делает Украину сильнее». По его словам, итоги визита Зеленского в США «безусловно» укрепили официальный Киев.

Кулеба заявил, что Байден четко обозначил во время встречи, что Украина никогда не останется наедине с Россией, и получит поддержку, которая будет только расти в случае эскалации со стороны Москвы. Министр назвал это обещание стратегической гарантией, которой достаточно, «чтобы двигаться вперед».

Встреча президентов двух стран состоялась 1 сентября. Украинские СМИ со ссылкой на дипломатические источники сообщили, что стороны приняли «негласные решения» по Донбассу. Но тема минских соглашений, единственного международно признанного документа, в итоговом заявлении не упоминалась.