  • Украинский министр рассказал о деградации антироссийских санкций

    20 сентября 2019, 17:17

    Дарья Бунякова

    Украинская сторона не раз выступала за ограничительные меры в отношении Москвы. Сейчас антироссийские санкции пришли к своей деградации и распаду. Такое заявление сделал Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью «Европейской правде».

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    «Санкции — это целостный механизм. Если кто-то из лидеров начинает ездить в Россию или приглашать Путина сесть за стол большой восьмерки, девятки, десятки — это тоже вопрос санкций», — сказал Пристайко.

    По его словам, решение ПАСЕ о возвращении российской делегации или присутствие на ОБСЕ представителей Крыма говорят о распаде и «отпадении кусочков большого санкционного механизма».

    «Все это — деградация санкций», — заверил украинский министр.

    Он также отметил, что ограничительные меры начали разваливаться идеологически, несмотря на то, что многие страны продлевают их действие. При этом Пристайко все же выразил уверенность, что Евросоюз в декабре переутвердит экономические санкции против России.

    «Информация о том, какие дискуссии идут в ЕС, дает нам такие основания», — заверил он.