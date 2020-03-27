Украинский министр провела детский конкурс в честь дивизии СС

Исполняющей обязанности министра образования Украины назначили Любомиру Мандзий. В апреле 2018 года она организовала среди школьников конкурс в честь дивизии СС «Галичина».

Этот факт из биографии Мандзий заметили пользователи Facebook. В то время она возглавляла департамент образования Львовской областной государственной администрации (ОГА).

Именно во время ее руководства ОГА участвовала в организации конкурса рисунков для школьников. Тема — дивизия СС «Галичина»: в ней на стороне нацисткой Германии воевали украинцы. Конкурс приурочили к 75-летию дивизии. Кроме того, во Львове в честь них провели марш и выставку оружия.

ОГА проводила конкурс вместе с организацией «Резерв дивизия Галичина». Один из местных чиновников рассказал СМИ, что во Львове эта тема всегда пользовалась популярностью, особенно — во времена президента Петра Порошенко. По словам собеседника, в отделе образования решили выслужится, приняв участие в проведении мероприятия. Автором идеи выступил внук солдата, который воевал в дивизии «Галичина».

После этой информации на Украине разгорелся скандал из-за назначения Мандзий на пост исполняющей обязанности министра образования страны. Сама политик попыталась откреститься от своей связи с конкурсом.