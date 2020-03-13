Украинский министр признался, что владеет квартирой в России

У министра социальной политики Украины Марины Лазебной, оказывается, есть жилье в России. Квартира площадью около 32 квадратов в собственности у чиновницы с 2009 года.

На сведения в налоговой декларации политика обратило внимание украинское издание «Сегодня». В каком именно российском регионе жилье у Лазебной, неизвестно.

В Киеве у министра есть квартира площадью около 63 квадратных метров. Ей чиновница владеет вместе с сыном. В декларацию она внесла и две столичные квартиры супруга, дом родителей и квартиру, которая находится в собственности Лазебной и ее брата.

Самым богатым на квартиры оказался вице-премьер Украины и министр по вопросам евроатлантической интеграции Вадим Пристайко — он задекларировал шесть объектов недвижимости.

Где живет новый премьер-министр страны Денис Шмыгаль, непонятно: если верить документу, то квартиры у него нет вообще. В декларацию глава украинского кабмина внес дом во Львове, принадлежащий жене.

Новый состав правительства Украины Верховная рада утвердила 4 марта. Будущие министры в этот же день подали налоговые декларации, не указав в них некоторые сведения. Кто-то упустил, что является хозяином автомобиля, другие не стали указывать покупку недвижимости или банковские счета. Спустя несколько дней чиновники снова отчитались перед налоговиками — с поправками на реальность.