Украинский министр признал необходимость строительства «Северного потока — 2»
Министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что конкуренция украинского трубопровода с «Северным потоком — 1» и «Северным потоком — 2» выгодна Европе, сообщил портал «Утро.ру» со ссылкой на «24 канал».
Оржель признал, что в реализацию «Северного потока- 2» вложены колоссальные инвестиции участников проекта, а значит, его необходимо достроить.
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«С другой стороны, наша газотранспортная система, которая готова и уже традиционно долго осуществляла поставки газа на европейский рынок, может стать очень конкурентной, в том числе и новым инфраструктурным проектам России „Северный поток — 1“ и „Северный поток — 2“», — заявил министр.
По словам украинского политика, таким образом увеличится число предложений, и «от этого выиграет европейский рынок».
«Если он в рамках этого взаимодействия загружает все эти потоки, то это большая конкуренция и меньше цена», — объяснил Оржель.