Оржель признал, что в реализацию «Северного потока- 2» вложены колоссальные инвестиции участников проекта, а значит, его необходимо достроить.

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«С другой стороны, наша газотранспортная система, которая готова и уже традиционно долго осуществляла поставки газа на европейский рынок, может стать очень конкурентной, в том числе и новым инфраструктурным проектам России „Северный поток — 1“ и „Северный поток — 2“», — заявил министр.

По словам украинского политика, таким образом увеличится число предложений, и «от этого выиграет европейский рынок».

«Если он в рамках этого взаимодействия загружает все эти потоки, то это большая конкуренция и меньше цена», — объяснил Оржель.