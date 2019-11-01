Украинский министр потребовал от России денег на восстановление Донбасса

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после окончания конфликта в Донбассе Киев за свой счет регион восстанавливать не будет. Он потребовал «репараций» от Москвы.

«Пусть возвращают нам сначала территорию, потом страна-агрессор выплачивает репарации, а потом мы уже будем говорить о том, как мы будем вкладывать средства и восстанавливать этот регион», — заявил Криклий в эфире телеканала «1+1».

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Никакой точной суммы министр называть не стал и подчеркнул, что власти Украины будут восстанавливать только подконтрольную им часть Донбасса. К этому делу, по его словам, планируют привлечь инвесторов. На данный момент Киев сосредоточен на том, чтобы обеспечить связь с теми жителями Луганской и Донецкой областей, которые «верят в успех Украины».

«Для этого мы обустраиваем контрольно-пропускные пункты, мы должны создавать больше сервиса», — добавил Криклий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первый шаг на пути к миру в Донбассе — завершение горячей стадии и прекращение огня. После этого, по его словам, необходимо примирить людей и начать безопасную реинтеграцию.