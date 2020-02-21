Украинский министр пообещал отсидеть карантин со спасенными из Китая пациентами, но сбежал через сутки
Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая менее чем через сутки покинула санаторий в Новых Санжарах, где размещены эвакуированные из Уханя украинцы. Ранее она заявляла, что проведет карантин вместе с ними.
Как указал директор медучреждения Александр Блинов, Скалецкая покинула санаторий в середине дня, сообщило издание Страна.ua. Блинов добавил, что глава Минздрава в беседе с персоналом заверила, что вернется в пансионат для прохождения процедуры обсервации.
Руководство даже готово выделить чиновнице отдельный домик, где она могла бы жить и одновременно исполнять обязанности министра.
Ранее министр написала в своем Facebook-аккаунте о том, что хочет провести карантин вместе с эвакуированными в качестве поддержки.
Ранее у санатория в в Новых Санжарах митингующие нападали на полицию и прибывшие автобусы с эвакуированными из Китая.