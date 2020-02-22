Украинский министр почитал книгу вниз головой. Шутку оценили не все

Глава Минюста Украины Денис Малюська включил шутника и сфотографировался вниз головой. Перед лицом у него книга. Зря он решил выложить этот снимок на своей странице в Facebook.

«Вчера успешно отчитался перед парламентом, теперь можно почитать книгу», — подписал фотографию Малюська. Подписчики предупредили ему, что такие шутки могут вызвать негатив. Предсказание не заставило себя долго ждать. Посыпались комментарии, что это цирк и главе Минюста нельзя себя так вести. Некоторые задались вопросом: «Неужели на Украине кончились нормальные люди?»

Источник фото: страница в Facebook главы Минюста Украины Дениса Малюськи

На публикацию отреагировал Telegram-канал «Политика страны». Авторы этого интернет-СМИ написали, что у каждого в украинской политике своя роль. «Министр юстиции Малюська изображает тоску, что не смог стать работником цирка», — говорится в сообщении канала.

Ранее Малюська заявил, что Киев готовит новые иски к России.В чем конкретно претензии он говорить не стал, так как пока они «на уровне инициативы». Сейчас в министерстве юстиции Украины собирают все необходимые доказательства и обоснования.