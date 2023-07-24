24 июля 2023, 23:39
Украинский министр обороны заявил, что контрнаступление ВСУ отстает от графика
Глава Минобороны Украины Резников признал, что контрнаступление ВСУ отстает от графика
Запланированное украинским руководством контрнаступление ВСУ отстает от изначально предполагаемого графика. Об этом сообщил глава Минобороны страны Алексей Резников в беседе с CNN.
По его словам, контрнаступление действительно идет медленнее, чем намечалось. Однако министр «не переживает» по этому поводу. Среди факторов, влияющих на скорость военной миссии, Резников назвал нехватку необходимого оружия и систем ПВО.
Реклама
Министр отметил, что мнение о быстром контрнаступлении является ложным, потому что боевые действия — это «не компьютерная игра».
Ранее американский инвестор и бизнесмен Дэвид Сакс обратил внимание на изменение отношения Запада к украинскому контрнаступлению. Он показал заголовки публикаций британского полковника Ричарда Кемпа в издании The Telegraph в разные промежутки времени.
Сначала военный писал о «приближающемся коллапсе» ВС РФ, но через несколько месяцев заявил, что наступление военных киевского режима «проваливается, и простых решений нет».
ВСУ
Оружие
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама