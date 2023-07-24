Мир 24 июля 2023, 23:39 Украинский министр обороны заявил, что контрнаступление ВСУ отстает от графика Глава Минобороны Украины Резников признал, что контрнаступление ВСУ отстает от графика РИА «Новости»

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Запланированное украинским руководством контрнаступление ВСУ отстает от изначально предполагаемого графика. Об этом сообщил глава Минобороны страны Алексей Резников в беседе с CNN.

По его словам, контрнаступление действительно идет медленнее, чем намечалось. Однако министр «не переживает» по этому поводу. Среди факторов, влияющих на скорость военной миссии, Резников назвал нехватку необходимого оружия и систем ПВО.

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Министр отметил, что мнение о быстром контрнаступлении является ложным, потому что боевые действия — это «не компьютерная игра».

Ранее американский инвестор и бизнесмен Дэвид Сакс обратил внимание на изменение отношения Запада к украинскому контрнаступлению. Он показал заголовки публикаций британского полковника Ричарда Кемпа в издании The Telegraph в разные промежутки времени.

Сначала военный писал о «приближающемся коллапсе» ВС РФ, но через несколько месяцев заявил, что наступление военных киевского режима «проваливается, и простых решений нет».