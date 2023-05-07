Мир 07 мая 2023, 03:06 Украинский министр обороны признал сильные стороны российских военных Глава Минобороны Украины Резников: ВС РФ быстро приспосабливаются к новым вооружениям ВСУ РИА «Новости»

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Военные Вооруженных сил России эффективно приспосабливаются к новым вооружениям, которые ВСУ применяют в зоне конфликта. Такое заявление сделал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью в рамках документального фильма «Год. За кадром».

«Надо отдать им должное. Они очень хорошо учатся», — признал глава Минобороны Украины.

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Министр отметил, что полученные в прошлом году РСЗО HIMARS со временем стали менее эффективны, так как российские военные смогли приспособиться к ним, изменив логистику. Поэтому киевские власти просят у западных партнеров новые вооружения, зона поражения которых составляет от 150 километров, заявил Резников.

Американские установки залпового огня HIMARS теряют эффективность в зоне СВО из-за российских систем электронного подавления сигнала наведения. ВС России используют электронные глушители для отключения системы наведения по GPS, из-за чего ракеты не достигают своих целей, пожаловались украинские специалисты, которым приходится искать новые способы работы установок.