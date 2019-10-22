Украинский министр назвал себя дебилом

Украинский министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов согласился, что он дебил. Так чиновник отреагировал на характеристику, которую ему дал экс-владелец Приватбанка Игорь Коломойский.

«Я этого не скрываю, что я дебил», — заявил Милованов.

Этим словам предшествовал скандал в Киеве, связанный с выступлением «Квартала 95». Юмористы со сцены спели, что к пожару в доме экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, которая сейчас живет в Лондоне, может быть причастен «Валерич»: в этом персонаже, герое злободневного музыкального номера, многие узнали Коломойского. Олигарха, как известно, зовут Игорь Валерьевич, и его часто называют серым кардиналом украинской внутренней политики.

Милованов заявил по следам выступления, что номер может повлиять на инвестиционную политику со стороны иностранцев, которые могли бы вложиться в украинскую экономику. Коломойский, в свою очередь, отметил, что он сейчас не имеет влияния на информационную политику «Квартала 95», но вынужден тем не менее констатировать, что министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Милованов — дебил.

Украинский хор пошутил о поджоге дома экс-главы Нацбанка. Минкультуры пришлось извиняться Подробнее

«Очень грустно, что министр экономики Украины — дебил», — подчеркнул Коломойский.

Милованов уже успел выступить с заявлением, что не обижается на Коломойского. Слова олигарха насчет украинского министра Милованов не воспринял персонально, сообщил украинский сайт «Депо».

К слову, Коломойский уже успел дать характеристику и министру культуры Украины. По словам экс-владельца Приватбанка, Евгений Нищук, конечно, не дебил, но точно подлец.