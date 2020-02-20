Украинский министр назвал передачи с экстрасенсами полезными

«Благодаря „Битве экстрасенсов“ было расследовано много уголовных дел, а невинно осужденные люди вышли из тюрем», — сказал министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский. О каких уголовных делах и невинных людях идет речь, он уточнять не стал.

Сами программы с участием экстрасенсов он назвал «драматическими произведениями», поэтому они не вводят людей в заблуждение. Иначе прокомментировать ситуацию сторонник закона «О дезинформации» и не мог.

Ранее стало известно, что ясновидящую из «Битвы экстрасенсов» Анну Богату кинули на восемь миллионов рублей. Она не смогла почувствовать заранее при покупке таунхауса, что лишится крупной суммы и не получит жилья.

Богата обратилась за помощью в полицию. На то, чтобы распознать обман, ей не хватило нескольких лет, в течение которых она выплачивала мошеннику стоимость таунхауса по частям.