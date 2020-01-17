Украинский министр назвал «неуважением к стране» свою зарплату

Глава украинского МИД Вадим Пристайко назвал зарплаты министров «неуважением к государству». По его словам, главы министерств получают 16 тысяч гривен, или чуть более 40 тысяч рублей.

Пристайко, как пишет УНИАН, объявил, что на Украине необходима дискуссия по зарплатам чиновников. Он согласился с тем, что власти должны определить, насколько могут позволить себе оплачивать «услуги чиновников и всего остального».

«Оклады министров в 16 тысяч гривен — это неуважение к нашему государству, и это путь к тому, чтобы были бешеные проценты премий и еще что-то… Надо посмотреть, сколько стоит оплата труда каждого из нас. Когда мы говорим, что некоторые судьи или кто-то еще получают сотни тысяч гривен, а вы все еще рассчитываете, что министры могут работать за 16 тысяч гривен, это значит, что мы сами себя обманываем», — отметил Пристайко.

Министр призвал решать этот вопрос как можно скорее.

Ранее несколько министров Украины жаловались на низкую зарплату. О зарплате в 16 тысяч гривен объявил министр юстиции Денис Малюська, после этого ему подняли оклад до 29 тысяч (78 тысяч рублей). Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов говорил, что его зарплаты хватает только на такси, и он живет на собственные сбережения.