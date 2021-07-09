Украинский министр Малюська полез в деловом костюме в реку

Министр юстиции Украины Денис Малюська, известный своей любовью к необычным фотосессиям, опубликовал новый снимок, на котором лезет в реку в деловом костюме. Фото появилось на его странице в Facebook.

Малюська объяснил, что совсем недавно вернулся из Вильнюса, где проходила конференция о реформах на Украине Ukraine Reform Conferenсе. По словам Малюськи, к его стране приковано «мегавнимание».

«Впечатлений куча, но попробую кратко. В первую очередь, мегавнимание на Украину. Столько высших чиновников из разных стран мира одновременно удается видеть нечасто. Во-вторых, глубина понимания происходящего в нашей стране тоже велика», — написал он.

Также Малюска отметил, что почти все дискуссии были сфокусированы к судебной реформе на Украине. И, наконец, министр отметил, что Вильнюс очень красивый город, особенно новые районы литовской столицы.

В комментариях к фото многие подписчики не поняли, что должна была символизировать эта фотография с рекой. Некоторые предложили, что это можно трактовать так, что Малюська «вышел сухим из воды», напомнив, что против министра было возбуждено уголовное дело.