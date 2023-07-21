Мир 21 июля 2023, 02:14 Украинский министр лишился поста из-за желания снимать сериалы Зеленский уволил министра культуры Ткаченко из-за сериалов РИА «Новости»

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Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко подал заявление об отставке, при этом его удивили слова президента Владимира Зеленского по этому поводу. Об этом Ткаченко сообщил в Telegram-канале.

«Принес премьеру заявление об отставке из-за волны недоразумения по поводу важности культуры <…>. Лишь потом удивился заявлению президента по этому же вопросу», — написал он.

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Накануне Зеленский предложил уволить министра культуры. Это произошло после того, как Ткаченко озвучил планы о съемке нового сериала о программистах. Также премьер-министру Украины Денису Шмыгалю поручили рассмотреть вопрос о замене главы Минкультуры страны, сообщал RT.

Ранее украинские СМИ сообщили о том, в системе электронных публичных и государственных закупок Prozorro появился тендер, согласно которому Минкультуры собиралось выделить порядка 900 тысяч долларов на съемки сериала про программистов «СМТ Ингулец».