Украинский министр допустил срыв договоренностей по Донбассу

Процесс урегулирования войны на Украине не будет быстрым, так как на данный момент сохраняется высокая вероятность срыва договоренностей «нормандской четверки». Об этом написал министр обороны Украины Андрей Загороднюк на своей странице в Facebook.

Как указал глава военного ведомства, нарушение принятых на саммите решений может произойти на любом этапе. По его словам, Украина на переговорах в Париже показала всему миру, что будет бороться за «целостность страны» не допустит никаких территориальных уступок, в том числе на дипломатическом фронте.

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«Процесс не будет быстрый. Велика вероятность срыва договоренностей на любом из этапов», — предупредил Загороднюк, добавив, что имеется и прогресс с возвращением пленников и созданием новых пунктов пересечения.

«Давайте также уметь оценивать наши победы, а не только поражения», — призвал министр.

«Нормандский саммит» прошел 9 декабря в Париже. Во время встречи лидеры стран подтвердили приверженность минским соглашениям, договорились о прекращении огня до конца 2019 года и подготовке новых участков разведения войск Киева и ДНР и ЛНР. Вопрос особого статуса территории на переговорах затронут не был. Следующий саммит пройдет через 4 месяца в Берлине.