Украинский министр допустил срыв договоренностей по Донбассу
Как указал глава военного ведомства, нарушение принятых на саммите решений может произойти на любом этапе. По его словам, Украина на переговорах в Париже показала всему миру, что будет бороться за «целостность страны» не допустит никаких территориальных уступок, в том числе на дипломатическом фронте.
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«Процесс не будет быстрый. Велика вероятность срыва договоренностей на любом из этапов», — предупредил Загороднюк, добавив, что имеется и прогресс с возвращением пленников и созданием новых пунктов пересечения.
«Давайте также уметь оценивать наши победы, а не только поражения», — призвал министр.
«Нормандский саммит» прошел 9 декабря в Париже. Во время встречи лидеры стран подтвердили приверженность минским соглашениям, договорились о прекращении огня до конца 2019 года и подготовке новых участков разведения войск Киева и ДНР и ЛНР. Вопрос особого статуса территории на переговорах затронут не был. Следующий саммит пройдет через 4 месяца в Берлине.