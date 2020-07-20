Украинский МИД выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Визит президента России в Крым вызвал возмущение в Киеве. МИД Украины выразил «решительный протест» в связи с поездкой российского лидера в регион.

«В связи с указанным незаконным визитом 20 июля 2020-го Министерство иностранных дел Украины заявило решительный протест Министерству иностранных дел Российской Федерации», — говорится в сообщении, которое опубликовал сайт украинского МИД.

В ведомстве назвали поездку президента России Владимира Путина в Крым «грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права». МИД в очередной раз потребовал от российской стороны «немедленно прекратить международно-противоправные деяния».

Путин приехал в Крым в понедельник, 20 июля. Во время визита он заявил, что под управлением Украины на полуострове «все приходило постепенно в упадок». Глава России не считает, что это были намеренные действия Киева. Тогда правительство Украины было вынуждено забирать деньги из Крыма, чтобы поддержать другие регионы.