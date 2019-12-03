Украинский МИД вручил ноту протеста послу Венгрии
Внешнеполитическое ведомство Незалежной вручило ноту протеста венгерскому послу Иштвану Ийдярто. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Facebook украинского МИД.
По данным издания, украинские дипломаты вызвали венгерского коллегу накануне и вручили ему ноту протеста из-за его заявлений об автономии венгерского нацменьшинства в Незалежной и блокировке Будапештом деятельности комиссии Украина — Североатлантический Альянс.
В конце прошлого месяца Ийдярто объявил о намерении Венгрии продолжить блокировку проведения комиссии Киев — НАТО из-за украинского закона об образовании.