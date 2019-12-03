Украинский МИД вручил ноту протеста послу Венгрии

По данным издания, украинские дипломаты вызвали венгерского коллегу накануне и вручили ему ноту протеста из-за его заявлений об автономии венгерского нацменьшинства в Незалежной и блокировке Будапештом деятельности комиссии Украина — Североатлантический Альянс.

В конце прошлого месяца Ийдярто объявил о намерении Венгрии продолжить блокировку проведения комиссии Киев — НАТО из-за украинского закона об образовании.