Украинский МИД сообщил о возобновлении работы в Киеве 16 диппредставительств

Дипломатические представительства 16 государств возобновили свою работу в Киеве. Об этом говорится в сообщении МИД Украины. Оно размещено на странице ведомства в социальной сети Facebook*.

«Сегодня в столице снова работают 16 дипломатов — ЕС, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Турции, Чехии, Словении, Ватикана, Молдавии, Грузии, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана», — говорится в сообщении.

Ряд государств перенесли свои дипломатические представительства из Киева на запад страны перед началом российской спецоперации 24 февраля. В дальнейшем США и Австралия после признания Россией независимости ДНР и ЛНР перевезли свои посольства из Львова в Польшу. В свою очередь, Турция перевела своих дипломатов на запад страна после начала активных российских действий, но 6 апреля вернула из обратно в Киев.

8 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал зарубежные страны возвращаться в столицу.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что возобновление работы американского посольства в Киеве является целью для США. Вопрос в настоящее время изучается с позиции обеспечения безопасности дипломатов.

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