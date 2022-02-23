Украинский МИД посоветовал своим гражданам немедленно покинуть территорию России

Украинцам, которые сейчас находятся на территории России, следует немедленно покинуть ее территорию. Такое заявление сделали в пресс-службе МИД Украины.

Внешнеполитическое ведомство страны отметило, что Россия якобы существенно увеличила военную агрессию против Украины. Это может привести к ограниченной консульской помощи на территории РФ.

«Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в стране, — немедленно покинуть ее территорию», — сказано в сообщении.

Вечером 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании ЛНР и ДНР. Кроме того, Россия заключила с республиками Донбасса договор о сотрудничестве и дружбе. Решение признать ЛДНР было принято в связи с массовыми издевательствами и геноцидом населения региона, отметил ранее российский лидер.