Украинский МИД отреагировал на ноту протеста России из-за скандала с плакатами

МИД Украины после ноты протеста РФ, отправленной из-за скандала с плакатами в Киеве, напомнил об инциденте с ножевым ранением сотрудника украинской дипмиссии в Петербурге. На плакатах были изображены российские дипломаты.

«В контексте сложившейся ситуации с плакатами украинская сторона хочет напомнить России о пренебрежении безопасностью украинских дипломатических учреждений. Напомню, что 19 февраля на сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге было совершено нападение, нанесено ему несколько ножевых ранений. В установленном порядке МИД проинформирует украинские компетентные органы о российской ноте», — заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Олег Николенко, его цитировало РИА «Новости».

Погранслужба Украины 19 февраля рассказала, что на ее сотрудника, охранявшего украинское консульство в Петербурге, напали. Мужчине нанесли два ножевых ранения. Позже Смольнинский районный суд заключил под стражу ранившего сотрудника консульства Украины в Петербурге Назара Смоленского. Спустя несколько дней МИД Украины выразило протест МИД России из-за данного инцидента и потребовало провести дополнительное расследование.

Ранее СМИ «Украинская правда» сообщило, что возле якобы мест проживания российских дипломатов в Киеве неизвестные расклеили плакаты, где сотрудники российской дипмиссии признают Крым украинским. По данным издания, на плакатах на украинском и русском языках написано, что дипломаты убеждены, что «Крым — это Украина». Издание опубликовало несколько фотографий таких плакатов.