14 января 2024, 14:53
Украинский майор признал утечку координат объектов ВСУ
Майор ВСУ Гетьман: ВС России узнали все координаты военных объектов на Украине
Российская армия узнала координаты всех военных объектов Украины и нанесла по ним точные удары. Об этом в эфире YouTube-канала Espresso заявил украинский военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.
Он рассказал, что информацию о расположении оборонных предприятий Украины слили в Сеть. По его словам, российские военные с помощью открытых источников получили подробную информацию о военных объектах.
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«Можно даже найти их (объектов — прим. ред.) точные координаты, точные названия и то, что они производят», — пожаловался Гетьман.
Майор добавил, что информацию о военных объектах рассекретило украинское руководство.
«Это не просто ошибка, это преступление, потому что туда и прилетает», — подчеркнул он.
Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что российские войска продолжают точными ударами уничтожать украинские военные объекты. ВС России поражают взлетно-посадочные полосы, подстанции и объекты ВПК.
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