Украинский лоббист назвал главное опасение киевского режима от «республиканского» Конгресса США | 360°

Мир 01 ноября 2022, 06:50 Украинский лоббист назвал главное опасение киевского режима от «республиканского» Конгресса США Politico: лоббист Вайдич сообщил о страхе Украины остаться без финансовой помощи США

Читать 360tv в

Власти Украины уверены, что даже в случае победы республиканцев на выборах в Конгресс США, страна продолжит поставлять им оружие. Они больше беспокоятся об оказании финансовой помощи, нежели военной. Об этом Politico рассказал лоббист Дэниел Вайдич.

«Украинские лидеры считают, что, несмотря на диссидентские замечания некоторых крайне правых, Конгресс США, полностью или частично возглавляемый Республиканской партией, не станет скупиться на военную помощь Киеву», — предупредил автор статьи.

Реклама

Дэниел Вайдич заявил, что киевский режим рассчитывает на новые пакеты помощи, причем не только в виде вооружения, но и денег. Сокращение военной помощи беспокоит Украину в меньшей степени, в большей — экономической. США уже выделили ей миллиарды долларов, но понадобится больше, если российские войска продолжат наносить удары по ее энергетической инфраструктуре.

Реклама

По словам лоббиста, киевскому режиму придется убедить республиканцев в том, что поддержка не должна ограничиваться оружием. Нужны деньги для того, чтобы погасить дефицит бюджета, поставить на ноги энергетический сектор и государственные учреждения, такие как школы.

Благодаря двухпартийной поддержке власти Украины получали крупные пакеты военной помощи и давили на президента США Джо Байдена. Однако 8 ноября пройдут промежуточные выборы в палату представителей, и республиканцы предупредили, что в случае победы не дадут Украине карт-бланш. Первым стал представитель от штата Калифорния Кевин Маккарти.