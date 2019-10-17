Украинский лесник случайно застрелил приехавшую в гости тещу

По данным издания, мужчина работал лесником и носил с собой оружие. Проверяя пневматический прицел, он выстрелил и случайно попал в 78-летнюю тещу, которая в тот момент проходила мимо.

«Полицейские говорят, что это убийство, но я так не считаю. Это случайность, которую никто не мог предвидеть», — цитирует дочь погибшей «Экспресс газета».

Она заверила, что у ее супруга с тещей были хорошие отношения, и он не стал бы намеренно убивать женщину. Такого же мнения придерживаются и односельчане лесника. По их словам, он порядочный семьянин.