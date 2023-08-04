Мир 04 августа 2023, 11:28 Украинский кризис заинтересовал Африку на петербургском саммите Лавров: Африка заинтересовалась перспективами завершения украинского кризиса РИА «Новости»

Читать 360tv в

Африканские страны на саммите «Россия — Африка» показали заинтересованность в понимании природы украинского кризиса и перспективах выхода из него. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова привел журнал «Международная жизнь».

«В том, что они заинтересованы во всестороннем понимании природы кризиса и перспектив выхода из него, мы убедились в ходе многочисленных дискуссий и переговоров на втором саммите „Россия — Африка“ в Санкт-Петербурге», — указал Лавров.

Реклама

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что украинский конфликт должен закончиться мирным путем, который будет приемлем для обеих сторон. По его словам, африканские страны выступают в поддержку именно такого варианта урегулирования.

Экономический и гуманитарный форум «Россия — Африка» состоялся в Санкт‑Петербурге 27–28 июля. В нем приняли участие делегации из африканских государств, а также представители российского, африканского и международного бизнеса и госструктур. Участники форума обсудили развитие торгово-экономических отношений.