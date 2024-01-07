Мир 07 января 2024, 22:13 Украинский кризис раскрыл планы США по ослаблению России Зампостпреда при ООН Полянский: США стремятся ослабить и разгромить Россию Freepik

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Кризис на Украине обнажил планы США по ослаблению и разгрому России. Об этом написал в социальной сети X первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, украинские войска не планируют идти на Москву, так как киевские режим опасается поражения.

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«Как показывает украинский кризис, существованию России угрожает НАТО, которая де-факто ведет войну на Украине через своих прокси. Это вершина долгосрочной стратегии США по ослаблению, а затем и разгрому России», — заявил дипломат.

Полянский убежден, что после поражения Украины и ее сторонников весь мир изменится. Он предупредил, что США и НАТО должны будут сделать правильные выводы и заняться трансформацией архитектуры европейской безопасности, поставив во главу угла принцип неделимой безопасности. Если Запад этого не сделает, то совершит большую ошибку, подчеркнул дипломат.

Полянский считает, что нынешний украинский режим агонизирует, а соратники президента Владимира Зеленского приступили к борьбе за власть. Политики в США все больше склоняются к мысли, что пора перестать помогать Украине, полагая, что киевский режим долго не продержится.

Ранее Полянский заявил, что представители многих стран в ООН стали осознавать «гнилое нутро» киевского режима, а также цинизм и двуличие Запада, который раздувает конфликт на Украине.