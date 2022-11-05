Украинский кризис назвали признаком угасающей военной мощи США | 360°

Мир 05 ноября 2022, 13:10 Украинский кризис назвали признаком угасающей военной мощи США Американский адмирал Ричард назвал конфликт на Украине «разминкой» Пресс-служба Минобороны

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Конфликт на Украине является подтверждением того, что военная мощь США угасает, заявил американский адмирал Чарльз Ричард. По его мнению, Штаты проиграли гонку в создании гиперзвукового оружия России и Китаю, сообщила газета The Wall Street Journal.

Проводимая Россией спецоперация показала, что сила американского военного сдерживания заметно ослабла, отметили журналисты издания. Они добавили, что несмотря на очевидность происходящего, руководство страны не готово это признать публично.

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«Этот украинский кризис, в котором мы сейчас находимся, это просто разминка», — заявил адмирал ВМС США Чарльз Ричард. Он намекнул, что в дальнейшем начнется более серьезный военный конфликт, но Штаты могут быть к нему не готовы, ведь уже сейчас они проиграли гиперзвуковую гонку России и Китаю.

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Полковник из США Дуглас Макгрегор заявил, что президент страны Джо Байден может отправить на Украину американских солдат. Военный предположил, что для этого глава государства воспользуется законодательной возможностью не согласовывать эти действия с конгрессом.