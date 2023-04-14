14 апреля 2023, 07:13
«Украинский корабль тонет». Американские СМИ забили тревогу
TAC: утечка данных Пентагона указала на то, что украинский корабль тонет
Появление в Сети секретных документов Пентагона намекает на то, что украинский корабль тонет. Об этом в материале для издания The American Conservative написал журналист Брэдли Девлин.
Колумнист в своем тексте вспомнил выражение, которому приписывают Бенджамину Франклину: «большой корабль потонет от небольшой течи».
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Девлин дал совет американской администрации серьезно отнестись к этому.
«Украина не огромный корабль, а слив документов — не маленькая утечка. Все эти расходы на украинских военных продолжают расти, им уже выделили свыше 75 миллиардов долларов», — написал он.
По мнению автора статьи, утечка документов может намекать на то, что американские власти признают то, что победу Украины нельзя считать бесспорной.
Ранее в Сети оказались секретные материалы Пентагона. В частности, в них содержались данные об опасениях Минобороны о вероятной смене власти на Украине вследствии кризиса.
США
Украина
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