Мир 14 апреля 2023, 07:13 «Украинский корабль тонет». Американские СМИ забили тревогу TAC: утечка данных Пентагона указала на то, что украинский корабль тонет РИА «Новости»

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Появление в Сети секретных документов Пентагона намекает на то, что украинский корабль тонет. Об этом в материале для издания The American Conservative написал журналист Брэдли Девлин.

Колумнист в своем тексте вспомнил выражение, которому приписывают Бенджамину Франклину: «большой корабль потонет от небольшой течи».

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Девлин дал совет американской администрации серьезно отнестись к этому.

«Украина не огромный корабль, а слив документов — не маленькая утечка. Все эти расходы на украинских военных продолжают расти, им уже выделили свыше 75 миллиардов долларов», — написал он.

По мнению автора статьи, утечка документов может намекать на то, что американские власти признают то, что победу Украины нельзя считать бесспорной.

Ранее в Сети оказались секретные материалы Пентагона. В частности, в них содержались данные об опасениях Минобороны о вероятной смене власти на Украине вследствии кризиса.