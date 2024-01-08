Мир 08 января 2024, 00:12 Украинский конфликт завершится безоговорочной капитуляцией ВСУ Экс-разведчик Риттер: переговоров не будет, ВС РФ заставят ВСУ капитулировать РИА «Новости»

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Украинский конфликт завершится полной капитуляцией Вооруженных сил Украины, никаких мирных переговоров не будет. Об этом в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty рассказал бывший разведчик вооруженных сил США Скотт Риттер.

Бывший разведчик отметил, что у киевского режима было несколько возможностей, чтобы прекратить огонь и перейти к дипломатическому урегулированию конфликта. Украинские власти же сознательно отказались от мирных переговоров.

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Риттер напомнил, что летнее контрнаступление ВСУ полностью провалилось, а российская армия достигла значительных успехов в зоне специальной военной операции. Нет смысла вести переговоры с Украиной, поэтому речь пойдет только о безоговорочной капитуляции, подчеркнул экс-разведчик.

«Российские военные бьют по украинской армии, чтобы уничтожить украинскую армию, а это приведет к краху режима [президента Украины Владимира] Зеленского», — добавил Риттер.

Ранее Риттер заявил, что российская армия давит и наступает на разных участках линии боевого соприкосновения на Украине. По его словам, ВС РФ раскалывает как орех оборонительные позиции ВСУ.