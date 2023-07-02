Мир 02 июля 2023, 01:06 Украинский конфликт улучшил возможности вербовки шпионов в России — глава ЦРУ Шеф ЦРУ Бернс: конфликт на Украине дает большие возможности для вербовки агентов из России Freepik

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Спецоперация на Украине и недавняя попытка мятежа создают для США уникальную возможность вербовать в России агентов. Такое заявление сделал глава ЦРУ Уильям Бернс, выступая с лекцией в Британии. Его слова привело агентство Reuters.

По мнению главы американской разведки, в России есть прослойка недовольных текущей ситуацией, и ЦРУ не намерено проигнорировать возможность завербовать их.

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«Такая возможность для разведки выпадает раз в поколение. Мы не позволим себе ее упустить», — сказал Бернс.

Ранее стало известно, что шеф разведки США секретно посетил в июне Украину. На встрече с киевскими властями он обсуждал планы по возвращению Украине территорий и начале переговоров с Россией в этом году. Украинские чиновники в свою очередь предложили Бернсу «амбициозную стратегию» по исполнению этого плана, согласно которой ВСУ разместят артиллерию и ракеты вблизи линии разграничения с Крымом.