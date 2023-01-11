Мир 11 января 2023, 07:32 Украинский конфликт стал причиной роста цен на хлеб во Франции Пекари Франции завысили цену на хлеб из-за конфликта на Украине Unsplash

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Французы начинают выражать беспокойство по поводу роста цен на хлеб. По мнению депутата Национального собрания Франции Франсуа Жоливе, это связано с конфликтом на Украине. Об этом сообщил RT.

Депутат обратился к министру экономики, финансов и суверенитета в области промышленности и цифровых технологий Брюно Ле Мэру с просьбой ввести потолок цен на хлеб и поддержать владельцев булочных по части оплаты счетов на электроэнергию и закупки сырья.

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«Уже несколько месяцев рост цен на электроэнергию и сырье из-за конфликта на Украине механически приводит к увеличению цен на многие повседневные продукты, включая хлеб», — отметил он.

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Депутат добавил, что счета за электроэнергию выросли в десять раз и предупредил, что из-за этого стоимость хлеба может подняться на 20-30%, чего не вынесут ни потребители, ни сами пекари.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон признался, что поставщики электроэнергии, пользуясь кризисом, вдвое, а то и больше завысили стоимость электричества. Он подчеркнул, что устал от желающих нажиться на энергокризисе.