Мир 12 марта 2023, 03:50 Украинский конфликт выявил главную слабость Европы Foreign Affairs: конфликт на Украине выявил слабость европейского оборонного комплекса РИА «Новости»

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Конфликт России и Украины выявил главную слабость Европы — бессилие военной промышленности. Такое мнение высказали обозреватели американского журнала Foreign Affairs.

«Европа недостаточно инвестировала в свои вооруженные силы в течение последних 20 лет. <…> В большинстве стран отсутствуют основные запасы боеприпасов. Танковые парки по всей Европе атрофировались как по численности, так и по боеготовности», — говорится в статье.

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А события на Украине только усилили эти проблемы. Западные страны отправили на нужды ВСУ огромное количество оружия, из-за чего их военные склады буквально опустели.

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Также проявилась серьезная зависимость европейских стран от США. Американские оборонные подрядчики получают выгоду, подписывая контракты по всей Европе, которые в итоге лишают бизнеса европейские предприятия. Отмечается, что усилия ЕС по улучшению сотрудничества в военно-промышленной сфере наталкиваются на жесткое сопротивление со стороны американских властей.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что проблему нехватки снарядов на Украине нужно решать путем увеличения производства, но на это требуется время. Поэтому министры обороны стран ЕС согласились отправить на поле боя практически все, что осталось на складах.