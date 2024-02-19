Мир 19 февраля 2024, 10:37 Украинский конфликт назвали решающим моментом для поколения Президент Эстонии Карис: украинский кризис стал решающим моментом для поколения IMAGO/Madis Veltman/globallookpress

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Конфликт на Украине стал «решающим моментом для поколения», считает президент Эстонии Алар Карис. Его процитировало издание Politico.

Карис призвал Запад «проявить решимость» в оказании помощи Украине.

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«Это решающий момент для нашего поколения. Если мы не проявим решимости, нас будут считать слабыми. И, как показала история, слабость не ведет к миру», — подчеркнул он.

Эстонский лидер констатировал, что европейские страны едва ли смогут противостоять России поодиночке. Страны НАТО и Евросоюза должны активизировать сотрудничество для противостояния с РФ, отметил он. Алар Карис указал на необходимость наращивать инвестиции в оборону и увеличить возможности промышленного оборонного сектора и Вооруженных сил ЕС.

Ранее председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил о чрезмерно оптимистичном отношении Запада к конфликту на Украине и возможностям ВСУ в 2023 году. Генерал подчеркнул, что западные страны зря делали ставку на свое оружие и обучение украинских солдат.