Мир 25 декабря 2022, 12:54 Украинский конфликт назвали причиной энергокризиса в Испании Король Филипп VI назвал конфликт на Украине причиной энергокризиса в Испании РИА «Новости»

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Украинский конфликт стал главной причиной энергетического кризиса в Испании. Об этом заявил король государства Филипп VI, его слова привело издание El Pais.

«Глубокое влияние на экономику, наряду с последствиями коронавирусной инфекции, оказал украинский конфликт. Он спровоцировал сильнейший кризис в энергетике с последствиями для транспорта, торговли и промышленности», — сказал он.

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Филипп VI подчеркнул, что многие домохозяйства в стране столкнулись с ростом стоимости продуктов, бензина и коммунальных услуг.

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«Кризис стал для многих причиной беспокойства, которое требует зачастую семейных и личных жертв», — добавил король Испании.

Кроме того, Филипп VI сказал о необходимости государственной поддержки населения в нынешней ситуации.

«Многие семьи нуждаются во внимании со стороны властей для снижения социальных и экономических последствий кризиса. Эти проблемы нельзя игнорировать, но мы не можем оставить мысль, что ситуация еще может улучшиться», — заключил он.

В октябре испанский пенсионеры провели массовый митинг в Мадриде, протестуя из-за резкого снижения качества жизни.