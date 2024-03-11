Мир 11 марта 2024, 18:28 Украинский комбат бесследно исчез под Авдеевкой после ссоры в командном пункте AP: комбат ВСУ пропал под Авдеевкой после перепалки в командном пункте РИА «Новости»

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Командующий батальоном ВСУ пропал под Авдеевкой в начале февраля после известий об увольнении главнокомандующего Валерия Залужного. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

«Командующим батальоном… исчез при неясных обстоятельствах», — указали в сообщении. Имя пропавшего при этом не называлось.

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Президент Владимир Зеленский 8 февраля снял Залужного с поста главкома ВСУ. На следующий день в командном пункте под Авдеевкой украинские офицеры устроили перепалку, после которой командующий и два солдата скрылись на машине.

Позже тело одного из солдат обнаружили с огнестрельными ранениями. По данным издания, о командире и втором военном до сих ничего не известно.

Ранее стало известно, что перестановки в командовании ВСУ не устроили бойцов элитных подразделений, поэтому они обсуждают идею сместить Владимира Зеленского.

По словам генерала армии Украины в отставке Сергея Кривоноса, отправив в отставку Залужного, Зеленский пытался снять с себя ответственность за проведение мобилизации.