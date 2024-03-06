Мир 06 марта 2024, 21:37 Украинский командующий заявил о подготовке к контрудару в 2024 году Украинский командующий Павлюк: ВСУ приступят к контрудару в 2024 году РИА «Новости»

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Украинская армия намерена создать ударную группировку и в 2024 году перейти к контрударным действиям. Об этом заявил командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк в эфире всеукраинского телемарафона.

«Наша задача стабилизировать линию фронта… и максимально сделать перегруппировку, чтобы вывести части, которые требуют доукомплектования и обновления на полигоны, чтобы создать ударную группировку и в этом году провести контрударные действия», — отметил он.

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Ранее главком ВСУ Александр Сырский обвинил высокопоставленных военных в ухудшении для украинской армии обстановки в Донбассе и на Запорожье. Как отметил британский эксперт Александр Меркурис, главнокомандующий отправляет на поле боя все больше солдат, пытаясь стабилизировать ситуацию на передовой и сдержать российское наступление. При этом его попытки не приносят эффективного результата.

Как отмечал британский аналитик Александр Меркурис, масштабное отступление Украины перед натиском войск России породило тревогу и пораженческие настроения среди лидеров европейских стран. По его словам, дефицит вооружений и нехватка людей в ВСУ заставило сделать множество заявлений на Западе. Украинские союзники не могут исправить ситуацию иными способами.