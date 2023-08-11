Мир 11 августа 2023, 03:29 Украинский командир раскрыл главный просчет ВСУ Командир ВСУ Лотос заявил, что украинские войска недооценили силы ВС РФ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинская армия недооценила российских военных, когда начинала контрнаступление. Об этом сообщил CNN командир танкового подразделения Украины с позывным Лотос. Его отряд участвует в боях на Ореховском направлении.

«Наступление на Ореховском направлении не такое простое как в Харькове. Здесь противник был готов, к сожалению. Все месяцами болтали, что мы переедем сюда. Мы ожидали меньшего сопротивления», — сказал он.

Реклама

В публикации сказано, что ВС РФ имеют значительное преимущество в небе. Кроме того, продвижению украинских военных мешают узкие улицы Орехова.

По словам танкиста Виталия из 15-й Национальной гвардии, военные России больше года готовились к атакам противника. ВС РФ успешно выполняют задачи на Ореховском направлении.

Ранее американский разведчик Скотт Риттер назвал причину, по которой ВСУ понесли потери в ходе наступления. По его словам, бойцы Украины плохо подготовлены и не имеют необходимых боевых навыков.