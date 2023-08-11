11 августа 2023, 03:29
Украинский командир раскрыл главный просчет ВСУ
Командир ВСУ Лотос заявил, что украинские войска недооценили силы ВС РФ
Украинская армия недооценила российских военных, когда начинала контрнаступление. Об этом сообщил CNN командир танкового подразделения Украины с позывным Лотос. Его отряд участвует в боях на Ореховском направлении.
«Наступление на Ореховском направлении не такое простое как в Харькове. Здесь противник был готов, к сожалению. Все месяцами болтали, что мы переедем сюда. Мы ожидали меньшего сопротивления», — сказал он.
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В публикации сказано, что ВС РФ имеют значительное преимущество в небе. Кроме того, продвижению украинских военных мешают узкие улицы Орехова.
По словам танкиста Виталия из 15-й Национальной гвардии, военные России больше года готовились к атакам противника. ВС РФ успешно выполняют задачи на Ореховском направлении.
Ранее американский разведчик Скотт Риттер назвал причину, по которой ВСУ понесли потери в ходе наступления. По его словам, бойцы Украины плохо подготовлены и не имеют необходимых боевых навыков.
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ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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